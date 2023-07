Rekord-Erlös bei Deutsch-Wagramer Grätzlfest

Bei dem Fest, das am Samstag den 8. Juli in der Robert-Blum-Straße über die Bühne ging, konnte ein Rekordergebnis von 2.000 Euro erreicht werden. „Das Wetter spielte mit und die Gäste konsumierten und kauften fleißig Tombola-Bausteine“, freut sich Angela Mikudik. Sie übernahm vor fünf Jahren die Organisation der privaten Benefiz-Feste von ihrem Vater, Erwin Olf, der 20 Jahre lang die Grätzlfeste veranstaltete. „Ich freue mich besonders über den bisher höchsten Erlös, den wir beim 25. Fest erreichen konnten“, so die stolze Organisatorin.

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Wolfgang Sovek, Ortsstellenleiter-Stellvertreterin Nathalie Karas, Feuerwehrkommandant Christian Schantl und Stellvertreter Bernhard Etzersdorfer übernahmen die Spendenschecks (jeweils 1.000 Euro) mit Freude. Das Geld soll in Ausrüstung und für die Ausstattung der jeweiligen Stützpunkte verwendet werden.