Die JVP Zistersdorf zeigte wieder Herz

Auch heuer beteiligte sich die Junge Volkspartei (JVP) der Großgemeinde Zistersdorf wieder an der Aktion „JVP macht Schule“. Bei dem im Jahr 2018 ins Leben gerufenen Sozialprojekt werden jährlich Schulmaterialien für mehrere hundert Kinder gesammelt.

Angesichts der prekären Lage in der Ukraine kamen die gesammelten Schulsachen heuer ukrainischen Schulkindern zugute.

Gesammelt wurden Federpennale, Stifte jeder Art, Radiergummis, Spitzer, Lineale, Scheren, Kleber, Hefte, Blöcke, Schultaschen und alles, was sonst für den Schulalltag benötigt wird. Dieses Jahr wurde zusätzlich vor allem auch digitales Equipment gebraucht, weil Kinder im Kriegsgebiet oftmals auf E-Learning angewiesen sind.

„Jedem Kind soll die Möglichkeit offenstehen, eine Bildungseinrichtung besuchen und die Schullaufbahn erfolgreich abschließen zu können. Auch wenn wir nicht alle Sorgen nehmen können, so trägt die ,JVP macht Schule‘-Aktion jedenfalls dazu bei, den Start in das neue Schuljahr ein wenig erleichtern zu können“, so Obmann Mario Prater.

