Der Strasshofer Peter Damith ging kürzlich mit seiner Frau und den beiden Hunden in der Ortschaft spazieren, als er plötzlich einen herrenlosen Hund sah, der in einer Nebenstraße umherirrte.

„Es war weit und breit kein Besitzer zu sehen. Der Mischlingsrüde lief schließlich in Richtung der stark befahrenen Bundesstraße 8 und es bestand die Gefahr, dass er von einem Auto überfahren wird“, so der Tierfreund.

Es gelang ihm schließlich, den Vierbeiner, der ohne Halsband unterwegs war, anzulocken und somit Schlimmeres zu verhindern. Dann begann für das Ehepaar ein wahrer Spießrutenlauf: Beim Tierarzt habe man zwar den Chip des Hundes auslesen können, es sei allerdings nur die Telefonnummer der Besitzerin eingetragen gewesen. Und die war wiederum nicht erreichbar.

„Wir haben dann bei der Polizei und im Tierquartier in Wien angerufen. Die Polizei konnte uns nicht weiterhelfen. Das Tierquartier erklärte, dass es nicht zuständig sei“, so Damith im NÖN-Gespräch. Allerdings habe man bei einem Anruf im Tierheim Dechanthof (Bezirk Mistelbach) zugesagt, den Hund zu übernehmen. Ein letzter Versuch – ein Anruf im Gemeindeamt – brachte schließlich den gewünschten Erfolg. Die Adresse der Besitzerin wurde eruiert und der Hund konnte schließlich an sein Frauchen übergeben werden. Er war wahrscheinlich durch ein Fenster aus ihrem Haus ausgebrochen.

„Ich finde es unheimlich wichtig, dass man die gechippten Hunde auch vollständig registriert. Da vermutlich auch nach dem Jahreswechsel Knallkörper explodieren werden, besteht die Gefahr, dass sich Hunde erschrecken, sich auf der Straße losreißen und davonlaufen könnten“, so Tierfreund Damith, der sich über das Happy End freut.