Deutsch-Wagram: „Rotes Briefkastl“ nun in der Stadt

Die Deutsch-Wagramer SPÖ rief einen Wander-Briefkasten ins Leben. Anregungen, Beschwerden und Mitteilungen der Bürger können nun an den jeweiligen Standorten deponiert werden. „Es geht darum, einen niederschwelligen Kontakt für die Bevölkerung zu installieren.

Standort wechselt alle zwei Wochen

Der Briefkasten wird ca. alle 14 Tage an einem neuen Standort aufgestellt. Die jeweiligen Standorte können auf der SPÖ-Homepage (www.spoe-dw.at) oder in der Facebook-Gruppe (www.facebook.com/spoedw/) nachgelesen werden. „Wir sind auf die Idee sehr stolz, da wir neben unseren monatlichen Infoständen jetzt auch noch zusätzlich neben den persönlichen Gesprächen eine Kontaktmöglichkeit für unsere Bürger geschaffen haben“, so SPÖ-Stadtrat Gurdial-Singh Bajwa. Aktueller Standort ist vorm „Kleinen Stadtkaffee“.