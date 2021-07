In Breitensee ist die Errichtung einer Baurestmassedeponie geplant. Die SPÖ Marchegg will eine Volksbefragung erwirken. Dieses Ansinnen wird von 390 Bürgern unterstützt, die am Mittwoch (14. Juli) am Gemeindeamt Marchegg abgegeben wurden.

„Mit der Volksbefragung soll eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung ausgelöst werden“, erklärt SPÖ-Vorsitzender Karl Heinz Klement. Kurios finden die Sozialdemokraten auch "die zeitliche Nähe der Deponieeröffnung zur geplanten Landesausstellung", heißt es in einer SPÖ-Aussendung. Klement fürchtet: "Wenn wir hier nicht aufpassen, werden wir uns wirklich noch wundern." Die SPÖ Marchegg werde aber alle Möglichkeiten der Gemeindeordnung nutzen, um die Deponie zu verhindern.

Mit den Unterschriften fordern die Bürger den Gemeinderat der Stadtgemeinde Marchegg auf, im Rahmen des Initiativrechts eine Volksbefragung anzuordnen.

Der Wortlaut des Initiativantrags lautet: „Soll der Gemeinderat der Stadtgemeinde Marchegg an die NÖ Umweltanwaltschaft mit dem Ersuchen herantreten, damit diese gemäß § 3 Abs.7 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000 einen Antrag auf Feststellung bei der zuständigen Behörde einbringen, ob die Anlagen, Tätigkeiten und Maßnahmen der geplanten „Baurestmassendeponie Breitensee“ am Standort Breitensee in der Stadtgemeinde Marchegg sowohl getrennt oder auch im Zusammenwirken einen Tatbestand nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) erfüllen und somit eine Verpflichtung für die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorliegt.“

Soll sinngemäß heißen: Die Umweltanwaltschaft soll feststellen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist.