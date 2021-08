Wieder einmal gibt es in der Gemeinde Schäden durch Vandalismus: Unbekannte tobten sich am Sportgelände aus. Banden und Mistkübel wurden eingetreten, die Fangnetze am Streetsoccer-Platz, das Beachvolleyball-Netz und der WLAN-Access-Point zerstört.

ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer: „Wer macht so etwas?“ NÖN

ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer machte seinem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft: „Die Sportstätten sind für die Auersthaler Bürger zur Erholung gedacht. Warum jemand hier seine sinnlose Zerstörungswut auslässt, ist mir gänzlich unverständlich.“ Nachdem der Sportplatz im Winter als Rallyebahn missbraucht wurde, ist das nun schon der zweite Vorfall innerhalb einiger Monate, der Anlass zu Ärger gibt.

Der Vorfall wurde erneut zur Anzeige gebracht, sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Übeltäter sind an die nächste Polizei-Inspektion erbeten.