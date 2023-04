Über 100 Teilnehmer beim Bärlauchlauf in Orth

Trotz des unbeständigen Wetters traten über 100 Teilnehmer beim Bärlauchlauf im Rahmen der Marchfeldserie am vergangenen Sonntag in Orth an. Von Jung bis Alt war für jeden etwas dabei.

Für die kleinsten Teilnehmer wurde ein Zwergerllauf veranstaltet, die anderen konnten ihre Ausdauer beim 400-Meter-Lauf, 1.000-Meter-Lauf, 4-km-Gesundheitslauf, 8-km-Hauptlauf und beim Halbmarathon, den es dieses Jahr das erste Mal gab, messen. Der Obmann des Turnvereins in Orth, Johann Windisch, gab bei mehreren Läufen das Startsignal. Am Ende des Tages, der unter anderem von Eveline Seidl-Oposich und Wolfgang Richter mitorganisiert wurde, gab es viele stolze Gewinner.

