Musikschule in Deutsch-Wagram wird zur Impfstraße

Um die Impfquote weiter zu steigern, entschloss sich ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger, in der Musikschule am Marktplatz eine Impfstraße einzurichten.

„Mit der Schule haben wir die optimale Adresse für eine Impfstraße gefunden. Das Gebäude ist den meisten bekannt, liegt sehr zentral und bietet ausreichend Platz, um eine solche Aktion durchführen zu können“, so die Bürgermeisterin. Am 12. und 19. Dezember heißt es daher jeweils in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr für alle ab 12 Jahren „Spritze statt Musik“. Der Lions-Club lädt alle Impfwilligen auf Punsch oder „Tee to go“ ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.