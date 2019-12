FP-Gemeinderat Werner Cermak spricht von einer „unglaublichen Entgleisung“ seitens der Stadtgemeinde. Auf dem Titelblatt des von der Stadt kurz vor Weihnachten ausgesendeten Jahreskalenders ist die Aufbahrungshalle zu sehen. „Herr Bürgermeister, wollen Sie damit die Angehörigen rund um das Weihnachtsfest an ihren tragischen Verlust erinnern?“, fragt Cermak VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst.

Dieser soll sich in einem Telefonat in Schweigen gehüllt und schließlich eingestanden haben, dass er die Titelseite für gut befunden habe. „Die FPÖ hätte dieser Geschmacklosigkeit niemals zugestimmt“, so der Blaue. Cermak fordert Quirgst auf, den Kalender zurückzunehmen und das Titelblatt zu ändern.

Der Stadtchef sieht das gänzlich anders: „In den letzten Jahren wurden jeweils Jubiläen wie das des Museums, der Pfarrkirche, der Eisenbahn usw. als Titelbild genommen. Heuer wurde die im Vorjahr errichtete neue Aufbahrungshalle gewählt.“ Sie ermögliche nun wesentlich würdigere Verabschiedungen von Freunden und Verwandten. Bei vielen Menschen sei es üblich, zu Weihnachten und rund um den Jahreswechsel den Friedhof zu besuchen. Was daher die „unglaubliche Entgleisung“ sein soll, kann Quirgst nicht nachvollziehen.

„Mir scheint vielmehr, Cermak möchte seine jahrelange Untätigkeit nun durch übertriebene Aufregung vergessen machen. Er wollte von mir – wie bei den Blauen üblich – unbedingt einen Schuldigen (den für das Titelbild verantwortlichen Gemeindemitarbeiter, Anm.) genannt bekommen“, schließt Quirgst und meint, dass man, wenn man sich durch das Titelbild gestört fühle, umblättern könne.