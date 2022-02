Pächter für altes Rathaus in Zistersdorf gesucht

Das alte Rathaus steht schon viel zu lange leer, daher sollen die rund 500 Quadratemeter des Gebäudes wiederbelebt werden. Ein Gastronomiebetrieb wäre für die Großgemeinde die erste Wahl. Dass dieser Wunsch gerade in Zeiten der Pandemie eine Herausforderung darstellt, ist der Gemeindeführung bewusst. Dennoch hat das Gebäude großes Potenzial – so könnten künftig auch größere Veranstaltungen in den Räumen abgehalten werden, darunter Hochzeiten, Geburtstage und Firmenevents.

Seitens der Gemeinde wurde bereits einiges versucht, um einen passenden Partner zu finden: eine EU-weite Ausschreibung, die Beauftragung eines Maklers und der persönliche Kontakt zu bereits bestehenden Gastronomen – bisher leider ohne Erfolg.

Für anderweitige Nutzungskonzepte ist die Gemeinde offen. Man freut sich auf Vorschläge und hofft, bald den passenden Pächter zu finden. Unterstützung erfolgt unter anderem durch die Übernahme der grundlegenden Kosten für die Gebäuderenovierung sowie die Zusicherung von Unterstützung von pandemiebedingten Einschränkungen.

Für Fragen und weitere Infos steht Stefan Loibl (Amtsleiter) zur Verfügung. Tel.: 02532/ 2401 112 oder unter stadtgemeinde@zistersdorf.gv.at

