Hitzige Debatten bei Budget-Sitzung in Gänserndorf

Wenn’s ums Geld geht, scheiden sich meist die parteipolitischen Geister – so auch in der Bezirkshauptstadt. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde über den Budget-Voranschlag 2022 zum Teil heftig debattiert.

ÖVP-Lobner: „Ein Budget ist ein magisches Vieleck.“ Thomas Schindler

ÖVP-Bürgermeister René Lobner sprach von schwierigen Corona-Zeiten, weshalb die Erstellung des kommenden Haushaltsplanes eine Herausforderung gewesen sei: „Trotzdem konnten wir den Schuldenstand und die Leasing-Verbindlichkeiten senken. Das alles war nur möglich, weil wir in den vergangenen Jahren schöne Rücklagen aufgebaut haben. Von diesen können wir in Krisenzeiten leben.“

Darauf Grünen-Gemeinderätin Margot Linke: „Schulden und Leasingraten sinken um 5 Millionen Euro, dafür werden aber 8 Millionen an Rücklagen verbraucht.“ Lobner konterte: „Bitte nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen. Voranschlag und Rechnungsabschluss kann man nicht vergleichen. Die stimmen in den wenigsten Fällen überein.“

NEOS-Gemeinderat Lentner: „Leider gibt’s keinen Finanzausschuss.“ Thomas Schindler

Auch NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner wollte sich mit dem Budget nicht anfreunden. Zu Lobner: „Ich kann deine Euphorie nur zum Teil nachvollziehen. Die Investitionen in den Klimaschutz könnten nämlich höher sein. Du hast die Prioritäten nicht richtig gesetzt, deshalb stimme ich nicht zu.“ Der Bürgermeister hakte nach: „Wo sollen wir etwas wegnehmen, um mehr Geld für den Klimaschutz zu haben?“ Lentner schwieg.

Der NEOS-Gemeinderat bemängelte aber, dass es keinen Finanzausschuss gebe, in dem er sich einbringen könnte. Lobner lautstark: „Da wärst du als Ein-Mann-Fraktion ja gar nicht drinnen. Vergiss nicht, dass du die Ausschüsse nur deshalb besuchen kannst, weil dir die ÖVP einen ihrer Sitze abgetreten hat.“

Grüne wollten gesichertes Geld für Radwege

Grünen-Stadträtin Kainz: „Heuer wurde kein Radweg gebaut.“ Thomas Schindler

Grünen-Stadträtin Beate Kainz brachte sich ebenfalls in die Diskussion ein. Sie forderte, dass die veranschlagte 1 Million Euro für das Straßenbauprogramm zu je einem Drittel in Gehwege, Radwege und Autofahrbahnen fließt. Lobner: „Wo bitte steht, dass wir alles nur in Autostraßen investieren? Natürlich stecken wir auch Geld in die Radwege.“

Kainz: „Heuer wurde kein Radweg gebaut.“ Darauf der Stadtchef: „Bei aller Freundschaft, das ist Realitätsverweigerung. Schau dir zum Beispiel die Protteser Straße an. Mag sein, dass der dortige Radweg abrechnungstechnisch nicht ins heurige Jahr fällt, gebaut wurde er trotzdem im vergangenen Jahr.“

Der Budget-Voranschlag 2022 wurde schließlich mit den Stimmen der ÖVP, SPÖ, FPÖ und der unabhängigen Gemeinderätin Ingrid Öhler mehrheitlich beschlossen. Die Grünen und NEOS stimmten dagegen.