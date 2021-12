„Schlagabtausch“ in Gänserndorf: „Wir können das vor der Tür klären!“

Gleich vorweg: Auch wenn es im ersten Moment nach einem angedrohten Faustkampf klang, ÖVP-Bürgermeister René Lobner meinte natürlich eine Klärung auf verbalem Weg. Und jetzt der Reihe nach.

Bei der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments stand auch der mit Kosten verbundene Beitritt der Gemeinde zum Verein „Ja zur S8“ am Programm. NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner stellte sofort fest, dass Lobner befangen sei, weil er auch als Obmann des Vereins fungiert. „Ihm Übrigen: Zahlt euch das selber, da geht es um Parteipolitik und nicht um die Gemeinde“, polterte Lentner.

Daraufhin wollte Lobner seine Sicht der Dinge kundtun, kam aber nicht dazu, weil Lentner ihn ständig unterbrach. „Du bist nicht am Wort“, ermahnte ihn der Bürgermeister. Der NEOS-Mandatar grinste und redete weiter. „Ich wollte es nicht, aber jetzt muss ich emotional werden“, kündigte Lobner an. Lentner wurde übermütig und lachte in die Menge: „Nein, bitte nicht emotional werden!“

Der Stadtchef schäumte: „Wenn du nicht sofort ruhig bist, können wir auch die Sitzung unterbrechen und das Ganze draußen vor der Tür klären.“ Lentner beruhigte sich und sagte kein Wort mehr. Nachdem Lobner erklärt hatte, dass 90 Prozent der Bürger für die S8 seien, verließ er wegen Befangenheit den Saal. Bis auf die NEOS und die Grünen stimmten alle für den Beitritt.