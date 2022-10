NÖN sucht das größte Talent: Bezirk Gänserndorf verpasst nächste Runde

Janine Ruhdorfer, Georg Dotsenko, Emilia Gesselbauer, Vanessa Weissenberger, Anne Rosner, Marley Wildthing und Lisa Fletzberger ziehen ins Halbfinale ein. Dort werden sie auf die Waldviertler treffen.

14 Kandidaten traten beim Weinviertelfinale der Talentshow „NÖN sucht das größte Talent“ im voll besetzten Stadtsaal Mistelbach an. Überraschenderweise gab es nach Jury- und Publikumsentscheidung zwei sechste Plätze, somit ziehen sieben begabte Sängerinnen und ein begabter Sänger ins Halbfinale ein.

Janine Ruhdorfer (25) begeisterte die Zuschauer mit ihrer ausdrucksvollen Stimme, indem sie das Lied „It’s a heartache“ von Bonnie Tyler sang. Die zweifache Mutter wurde von ihrer fünfjährigen Tochter lautstark angefeuert.

Der 19-jährige an der Musik und Kunst Privatuniversität (MUK) studierende Wiener Georg Dotsenko hatte den Mut, mit einem klassischen Lied von Karl Löwe namens „Meeresleuchten“ anzutreten. Der Erfolg ließ sich sehen, das Publikum spendete tosenden Beifall.

Die 18-jährige BAfEP-Schülerin Vanessa Weißenbergeraus Purkersdorf führte ihren selbst geschriebenen Song „Ich wein für dich“ auf, welcher am 23. September als Single auf Spotify, YouTube und Co. erschienen ist. Für Standing Ovation sorgte die 16-jährige Steirerin mit Waldviertler Verwandtschaft Emilia Gesselbauer, als sie „Talking to the moon“ von Bruno Mars performte.

Wahl-Pragerin überzeugte an der Loop-Station

Mit zum Oberteil passendenden türkisen Haaren und ohne Schuhe trat die in Prag lebende Poysdorferin Marley Wildthing aka Marlene Wilfing (Bezirk Mistelbach) mit ihrer Eigenkreation „You’ll never make it“ auf. Wie schon beim Casting in St. Pölten bewies sie ihre Künste an der Loop-Station und zeigte einmal mehr, dass man auch ganz allein Musik machen kann. Ihr Lied handelte von Selbstzweifel.

Auch die 25-jährige Optikerin Lisa Fletzberger (Streifing) überzeugte das Publikum mit ihrer Eigenkomposition. In ihrem Song „Wer ich bin“ singt sie davon, sich selbst zu akzeptieren. Man merkt, dass die unter ihrem Künstlernamen bekannte Lys (Love yourself) nicht das erste Mal auf einer Bühne stand. Gekonnt spielte sie mit dem Publikum. Die Letzte, die ins Halbfinale einziehen durfte, musste lange auf ihren Auftritt warten. Mit der Startnummer 14 zeigte die 15-jährige Anne Rosner aus Königstetten ihr Können und sang das Lied „One Call away“ von Charlie Puth.

Beim Voting wurden Stimmen in vierstelliger Höhe abgegeben. Durch die telefonische Stimmabgabe änderte sich das Ergebnis noch einmal drastisch. Für eine Person kam es dadurch zu einer folgenschweren Wendung.

Durch den maßgeblichen Einfluss der Anrufer rutschte einer der Kandidaten aus den Top-6.

Starke Darbietungen, aber nicht im Finale …

Leider nicht ins Halbfinale geschafft haben es die 13-jährige Karlotta Schauber aus Pellendorf (Bezirk Mistelbach). Sie trat als einzige Kandidatin mit einem Tanz an.

Nicht weiter kam auch die 14-jährige Caroline Weninger aus Andlersdorf (Bezirk Gänserndorf). Das Publikum konnte sie schon einmal mit dem Lied „All of me“ von John Legend gewinnen. Die bald 30-jährige Deutsch-Wagramerin Simone Seidl sang für ihren verstorbenen Großvater mit starker Stimme „Spotlight“ von Jennifer Hudson – leider reichte es nicht.

Ebenfalls ausgeschieden: Caroline Hemmelmayer aus Tulbing (Bezirk Tulln) mit ihrem Song „Freedom“, mit dem sie eine Botschaft an das Publikum senden wollte. Für die 11-jährige Anamaria Muresan aus Altlichtenwarth (Bezirk Mistelbach), welche zugleich auch die jüngste Kandidatin war, war Endstation. Trotz Nervosität gab’s Standing Ovation.

Nicht weiter kam auch der 43-jährige Wieselburger Johann Schiefer. Der Schauspieler performte zusammen mit dem Gitarristen Konstantin „Synchronize“ von Milky Chance. Die Studentin Iduna Liebminger (Bezirk Mistelbach), die samt Ukulele „Riptide“ von Vance Joy performte, musste ebenfalls die Segel streichen.

