Ort der „Freude und des Zitterns“ ist eröffnet

Als einen „Ort der Freude und des Zitterns“ präsentierte Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner die neuen Räume des Standesamtes. Wie die NÖN berichtete ist die Institution vom Rathaus auf die andere Straßenseite übersiedelt. Seit April diesen Jahres wird am Standort in der Hauptstraße 31 der Bund der Ehe geschlossen. Nun wurden die Räume mit einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet.

Lobner sprach von einer „minimalen Verzögerung“ des Umzugs. Denn eigentlich war geplant, dass das Standesamt schon im Sommer 2021 aus dem Rathaus auszieht. Doch nun ist es vollbracht, „aus der Baustelle ist ein wunderbarer Trauungssaal geworden“. Was, oder besser gesagt wer, das Standesamt wirklich zu einem Wohlfühlort macht, weiß Lobner genau. Das sind nämlich die beiden Standesbeamtinnen Astrid Magyar und Daniela Kaneider, die jeden mit Sympathie und Empathie herzlich empfangen.

Künftig leben Standesbeamtinnen Tür an Tür mit der Polizei

Seit der Übersiedlung haben die beiden bereits um die 20 Paare in den neuen Räumen vermählt. Auf diese Zahl blickte Stadtpfarrer Helmut Klauninger ein bisschen neidisch. „In meinen sieben Jahren hatte ich nicht so viele Trauungen wie hier“, berichtete der Geistliche, der die Segnung übernommen hatte, von drei Eheschließungen.

„Am Beginn einer Ehe nennt man die Macken des anderen noch süße kleine Eigenheiten. 15 Jahre später nennt sie die Polizei Tatmotiv“, zitierte Magyar einen Spruch, der auf die Nachbarn des Standesamtes hinweisen sollte. Denn: „Wir sind wohl das einzige Standesamt in Österreich, das mit der Polizei Tür an Tür lebt“, so die Standesbeamtin.

Noch ist es aber nicht so weit: „Es ist alles mit der Polizei abgesprochen, wenn wir fertig sind, ziehen sie ein“, erklärte Hausbesitzer Reinhard Pacejka auf NÖN-Nachfrage. Der Umzug soll aber noch im Sommer möglich sein.

Unter den Gästen der Eröffnungsfeier waren nicht nur Bürgermeister und Standesbeamten aus der Region, auch Marina Varga wollte sich das neue Ambiente ansehen. Sie war bis August 2019 Standesbeamtin in Gänserndorf, seitdem genießt sie ihre Pension. Rein optisch konnte man ebenfalls erkennen, dass die drei Damen zusammengehören: Magyar und Kaneider traten im Partnerlook - in pinken Sommerkleidern - auf. Varga hatte sich ebenfalls für knalliges Pink in ihrem Outfit entschieden.

Was die Gäste abgesehen vom Standesamt noch interessierte, war die Baustelle im Untergeschoss. „Mit dem Abbau sind wir fertig, jetzt geht's schon wieder an den Aufbau“, berichtet Pacejka, der mit der ehemaligen Hausbesitzerin Elisabeth Hansy durch die Baustelle ging. Wenn alles nach Plan verläuft, soll noch im Winter ein neuer Wirt einziehen. „Interessenten gibt es bereits“, verrät Pacejka.