Nun zieht auch der Strasshofer Bauhof um

Vergangene Woche war es so weit: Die Übersiedlung des Bauhofs wurde gestartet. Verfügte der letzte bisher über zwei Standorte – in der Bahnhofstraße 22 war der Hauptteil, im Gutshof eine Abstellhalle und ein Streusalzsilo – soll nun alles auf einem Grundstück konzentriert sein.

„Der neue Bauhof bietet drei Mal so viel Platz als das alte Gebäude. In der Vorwoche haben wir alles – vom Rasenmäher bis zum Verkehrszeichen – verpackt und zum neuen Standort transportiert“, berichtet Bürgermeister Ludwig Deltl. Das alte Gebäude – es wurde ja bereits verkauft – soll Ende Oktober an seine neuen Besitzer übergeben werden.

Der neue Standort gliedert sich in drei Teile – den Gutshof, der vermietet ist, ein Gebäude, das derzeit teilweise vom Roten Kreuz genutzt wird, und das Areal für den neuen Bauhof. Die Arbeiten an den Fassaden sind fast abgeschlossen.

Derzeit würden die Mitarbeiter am Einrichten der vielen Werkstätten, Lager, Büros und Sozialräume sein. In einer Ecke zwischen zwei Gebäuden soll ein Flugdach errichtet werden. Darunter können, laut dem Bürgermeister, Metalle und andere Gegenstände, etwa Verkehrszeichen, gelagert werden.

Der neue Bauhof ist außerdem mit einer Kfz-Werkstätte und einer Tischlerei ausgestattet. In der Vergangenheit haben die Mitarbeiter bereits des Öfteren bewiesen, dass sie viele Arbeiten in Eigenregie durchführen können. Nun haben sie auch genug Platz für ihre Ausstattung. Die Gebäude werden mit Fernwärme beheizt.

