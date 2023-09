Heftige Unwetter hielten zwei Feuerwehren auf Trab

Die Unwetter am Mittwochabend der Vorwoche sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Deutsch-Wagram und Strasshof. Nach einem halbstündigen Starkregen waren Keller überflutet und Unterführungen überschwemmt.

Noch während der Auspumparbeiten in einem Keller in Strasshof wurden die Silberhelme per Totalalarm zur Unterstützung der Feuerwehr Deutsch-Wagram alarmiert. Dort gab es im gesamten Ortsgebiet eine Vielzahl an Einsätzen abzuwickeln. Einige Keller, wie z. B. in der Eduard-Bauernfeld-Straße, der Brahmsgasse oder der Hausfeldstraße, mussten von eingedrungenem Wasser befreit werden. In der Heinrich-von-Kleist-Gasse überflutete das Wasser sogar die Garage einer Wohnanlage. Zu guter Letzt mussten die Strasshofer Florianis noch die verstopften Abflussrohre in der Unterführung Universalestraße vom Morast befreien, wobei sie ihrerseits wieder von den Deutsch-Wagramer Kameraden unterstützt wurden. In Deutsch-Wagram hatten die beiden Wehren 24 Einsätze abzuarbeiten,

In Strasshof musste die FF zusätzlich zweimal tätig werden. Kurz vor Mitternacht war der Spuk vorbei und die Einsatzkräfte konnten endlich wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken.