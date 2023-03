Obetzhauser ist neuer SPÖ-Chef

Am Samstag in der Vorwoche ging die Jahreshauptversammlung der SPÖ Stillfried/Grub im Bauernladen in Stillfried über die Bühne. Die Versammlung wurde aufgrund des Rücktritts des längjährigen Vorsitzenden, Ex-Ortsvorsteher Ernst Hahn, von Bezirksvorsitzenden und Vizebürgermeister Rene Zonschits einberufen. Der Vositzende hielt außerdem ein – in SPÖ-Versammlungen bereits traditionelles – politisches Referat über die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene. Bei den anschließenden Neuwahlen des Vorstandes wurde Ortsvorsteher und geschäftsführender Gemeinderat Wolfgang Obetzhauser zum neuen Vorsitzenden der Ortsgruppe Stillfried/Grub gewählt.

Ernst Hahn lenkte fast 30 Jahre die Geschicke der Ortspartei

Der ausgeschiedene Ernst Hahn führte fast 30 Jahre die Geschicke der Ortspartei und musste gesundheitlich seinen Rücktritt bekannt geben. Der neue Vorsitzende, der Bezirksvorsitzende und Bürgermeister Robert Meißl, bedanken sich bei Hahn für seine jahrzehntelange Arbeit für die Bürger der Marktgemeinde Angern und im Speziellen bei jenen aus der Katastralgemeinde Stillfried/Grub.

Meißl hielt im Anschluss ein Referat über die aktuellen Projekte der Großgemeinde Angern an der March. Das neue Team rund um den Vorsitzenden Obetzhauser nimmt sofort seine Arbeit zum Wohle der Bürger von Stillfried und Grub auf.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.