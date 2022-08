Anrainer toben wegen Müll in der Au

Werbung

Die Au-Terrasse an der Donau ist eine zweigeschoßige, hochwassersichere Plattform am Ende der Uferstraße. Es gibt eine Lagerwiese und einen Wildbadeplatz mit Naturstrand. Boot- und Fahrradwanderer dürfen kostenfrei maximal zwei Nächte in Folge auf der Lagerwiese zelten. Jedoch ärgern sich vor allem Stopfenreuther seit Jahren über die Unmengen an Müll, die deponiert werden.

So auch der passionierte Fischer Karl Frings: „Eigentlich war der Zeltplatz nur für die Nächtigung durchziehender Radfahrer gedacht und der Kiosk-Betreiber hätte Kontrolle ausüben und Gebühren einheben sollen.“ Diesen Kiosk samt Betreiber gibt es aber nicht, also würden die Regeln hier oft missachtet.

Frings habe heuer mehrmals Leute angetroffen, die sich nicht daran halten: „Morgens und abends, als ich angeln war, sah ich Besucher direkt am Donaustrand campen und Lagerfeuer machen. Bis jetzt haben die laschen Maßnahmen der Nationalpark-Verwaltung mehr oder weniger versagt. Die Geister, die ich rief, werd ich nun nicht los – so könnte man die derzeitige Situation zusammenfassen“, ärgert sich Frings.

Auch Martin Salat von der Engelhartstettener FPÖ kennt das Problem: „Nach langen Diskussionen, ob Gemeinde oder Nationalpark für die Müllentsorgung zuständig ist, hat diese nun der Nationalpark über. Dass bei einer Belegung des Zeltplatzes so wie dieses Wochenende mit 18 Zelten und sieben Wohnmobilen entlang der Straße eine Menge an Müll anfällt, ist wohl klar. Der Zeltplatz wird ja auf der Nationalpark-Website und auf Seiten für Radfahrer beworben.“

Schon am Sonntag türmte sich Mist vor den Behältern

Salat ergänzt: „Die Überprüfung durch Aufsichtsorgane des Nationalparks bringt anscheinend nichts, sonst müssten auch die Dauercamper auffallen.“ In der Zeltplatzordnung stehe, dass es keine Müllbehälter gebe und Mist wieder mitgenommen werden müsse. Salat weiter: „Die trotzdem aufgestellten Müllbehälter waren aber auch dieses Wochenende am Sonntagvormittag prall gefüllt. Mistsäcke standen vor den Behältern. Die 14-tägige Müllentsorgung – öfter ist laut Nationalpark nicht möglich – ist bei der Belegung des Zeltplatzes in den Sommermonaten eindeutig zu lange.“

Er nennt auch Lösungen: „Es müsste möglich sein, dass Nationalpark-Ranger den Müll, der vor den Tonnen steht, mitnehmen und entsorgen. Wenn es nur um die Kosten geht, sollte eine Gebühr für den Zeltplatz eingeführt werden.“

Ursula Grabner vom Nationalpark erklärt: „Der Betrieb eines Zeltplatzes im Bereich der Au-Terrasse wurde notwendig, da immer wieder illegal campierende Radreisende auf den Wiesen im Nationalpark angetroffen wurden.“ Der Platz werde aber in den letzten Jahren vermehrt von Campern mit Wohnmobilen und anderweitig Erholungssuchenden („Stichwort Partyszene“) frequentiert: „Durch die Einführung einer Kurzparkzone konnten die Wohnmobile reduziert werden. Auf das Müllaufkommen hatte dies jedoch keine Auswirkung.“ Deswegen wurden die beiden 1.100-Liter-Müllbehälter aufgestellt. Die Aufstellung weiterer Restmülltonnen würde – nach Erfahrungen des Abfallverbandes – nur weiteres Müllaufkommen provozieren.

Die Nationalparkverwaltung sei bemüht, den anfallenden Müll rasch zu entsorgen. Für Herbst ist ein runder Tisch mit Vertretern der Gemeinde, ÖBf als Grundeigentümer und der Nationalparkverwaltung vorgesehen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.