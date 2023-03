Camping-Platz am Donau-Ufer wird aufgelassen

Am Stopfenreuther Donau-Ufer finden sich nicht nur herrliche Wildbadeplätze, der Zugang zu einem großen Wanderwegnetz und eine einmalige Natur-Idylle, sondern auch eine große Aussichtsplattform auf den umliegenden Nationalpark Donau-Auen, genannt Au-Terrasse.

Und rund um diese Plattform gibt es – zumindest bis jetzt – einen Campingplatz, an dem im Sommer zahlreiche Naturliebhaber ihre Zelte aufschlagen oder rundherum ihre Wohnwägen parken. Teilweise soll es auch schon vorgekommen sein, dass Camper mit ihren Fahrzeugen auf die Wiese gefahren sind, das wird aber von den Nationalpark-Rangern schnell unterbunden.

Party-Szene und unerwünschtes Lärm- und Müllaufkommen

Nun soll es aber mit dem Campen vorbei sein, wie Nationalpark-Direktorin Edith Klauser klarstellt: „Der Zeltplatz wird aufgelassen. Wir haben ein stark verändertes Nutzungverhalten bemerkt, es kommen immer mehr Wohnmobile, es hat sich sogar eine gewisse Partyszene hier entwickelt und das führt zu einem unglaublichen Lärm- und Müllaufkommen, das wir hier einfach nicht wollen.“

Gerade seit der Corona-Pandemie sei der Platz in Stopfenreuth ein Hotspot für derartige Entwicklungen geworden. Nicht nur einmal berichtete die NÖN über völlig überfüllte Müllbehälter, die am Rand der Wiese zu sehen waren und auch viele Anrainer und Ortsansäßige beschwerten sich ob der Zustände.

Damit soll nun Schluss sein, wie Klauser festhält: „Wir haben diese Entscheidung in Abstimmung mit der Behörde getroffen.“ Was will man aber unternehmen, um die Camper von dem Areal fernzuhalten? „Wir werden unsere Partner informieren, dass sie kommunizieren, dass hier nicht mehr gezeltet werden darf. Es wird auch ein Schild aufgestellt. In der ersten Zeit wird es sicher verstärkte Kontrollen von unseren Aufsichtspersonen, also den Nationalpark-Rangern, aber auch von der behördlichen Vertretung, sprich der Polizei, geben“, hält die Nationalpark-Direktorin fest. Es kann also auch zu Anzeigen kommen.

Zugang zur Au-Terrasse bleibt weiter erhalten

Die Au-Terrasse wurde erst im Vorjahr in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Engelhartstetten renoviert und neu eröffnet, eine Ausstellung auf Tafeln auf der Plattform dokumentiert die bewegte Geschichte der Region – Stichwort „Au-Besetzung“: „Das wird natürlich alles erhalten und zugänglich bleiben“, versichert Klauser und ergänzt: „Auch die umliegenden Wildbadeplätze sowie der Zugang zum weitläufigen Wanderwege-Netz bleibt erhalten und ist weiter für alle möglich.“

Die Entscheidung solle dazu beitragen, dass jeder dort „in Ruhe und Stille die Natur genießen kann.“ Seit der Eröffnung 2007 habe sich die Nutzung des Areals derartig geändert, dass der Schritt nun notwendig war: „Die Idee des Campingplatzes war es ja, Radfahrern, die mehrere Tage unterwegs sind, eine Möglichkeit zum Übernachten zu geben.“ Die gebe es auch weiterhin, verweist Klauser auf das Camping-Angebot in der Umgebung wie in der Nationalpark-Region bei Petronell.

Die die Au-Terrasse umgebende Wiese soll auch bald weichen, es sollen „standorttypische Gewächse, vorwiegend Sträucher“ gepflanzt werden. „Das Areal soll sich dann in weiterer Folge ganz natürlich in das Landschaftsbild der Donau-Auen einfügen“, meint Klauser abschließend.

