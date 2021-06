Der Nationalpark Donau-Auen war zwar auch im Lockdown ein beliebtes Ausflugsziel. Die authentischste und aufschlussreichste Art, das einzigartige Naturschutzgebiet zu erkunden, ist aber eine Bootsfahrt über die Donau und ihre Nebenarme. Diese Exkursionen waren in Zeiten von Covid-19-Maßnahmen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich und deswegen nutzte man in der Vorwoche die Gelegenheit, die Donau-Auen und ihre Magie mit dem Schlauchboot zu erfahren.

Seit 1996 schützt der Nationalpark Donau-Auen weite Teile der Aulandschaft östlich von Wien. Die Donau, die hier frei fließen darf, ist seine Lebensader. Sie bietet Refugien für eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen und Erholungsraum für den Menschen. Und in diesen 25 Jahren des Bestehens wurde auch einiges erreicht: Die Forstwirtschaft ist seit Langem eingestellt, die Strukturvielfalt und Artenzusammensetzung im Auwald sowie der Anteil an Totholz zeigen eine Entwicklung zurück zur Wildnis.

Lebensraum für sensible Arten

Im Gebiet entstanden beruhigte Bereiche, die sensible Arten als Lebensraum annehmen – wie der Seeadler, der in Österreich lange nicht gebrütet hatte. Nun ist der Nationalpark mit bis zu sechs Brutpaaren ein Hotspot des heimischen Brutbestandes.

Große Erfolge gab es im ökologischen Flussbau in Kooperation mit viadonau. Aufgrund von Regulierung abgetrennte Altarme wurden an die Donau angebunden, hart befestigte Uferabschnitte natürlich gestaltet. Dadurch wird der Charakter einer dynamischen Au-Landschaft sogar verbessert. Das jüngste Projekt wurde im Herbst 2020 fertiggestellt und ermöglichte die Renaturierung des Spittelauer Arms in der Stopfenreuther Au, der nun über weite Teile des Jahres durchströmt wird.

Der 25-jährige Geburtstag wird übrigens auch groß gefeiert: Im September wird es ein Geburtstagsfest mit Familienprogramm und einem Auftritt des Au-liebenden österreichischen Ausnahmekünstlers Ernst Molden geben.