Legendärer Au-Platz in neuem Glanz

Die Stopfenreuther Au-Terrasse bekam jüngst mediale Aufmerksamkeit, weil sich Anrainer beschwerten, dass sich vor allem an Wochenenden hier der Müll der Besucher des dortigen Campingplatzes türmt, was nicht nur den naturverbundenen Stopfenreuthern ein Dorn im Auge ist (die NÖN berichtete exklusiv).

Am Donnerstag galt es aber, die neu sanierte Au-Terrasse zu eröffnen – und dazu hatten sich Gemeinde- und Nationalpark-Vertreter eingefunden.

ÖVP-Bürgermeister Josef Reiter betonte zunächst das gemeinsame Engagement von Gemeinde und Nationalpark, das die Sanierung ermöglicht hatte: „Auch wenn es in letzter Zeit diese Diskussionen wegen des Mülls gab, der Campingplatz ist sehr gut besucht und es wäre schade, wenn es ihn hier nicht geben würde.“

Auch Nationalpark-Direktorin Edith Klauser lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und berichtete vom ersten Termin zur Sanierung vor zwei Jahren: „Damals wurde beschlossen, die Sanierung im Zuge der Landesausstellung anzugehen. Der Nationalpark braucht die Unterstützung der Leute im Ort. Wir sind keine Insel und wollen, dass die Ortsansässigen mit der Naturlandschaft ihre Freude haben.“

Klauser: „Stopfenreuth seit 1984 ein legendärer Ort“

Was wurde saniert? „Der Holzboden und die Installationen wurden erneuert, ein Kiosk wurde entfernt“, erklärt Klauser: „Außerdem gibt es jetzt eine permanente Ausstellung, die auf Tafeln die Geschichte der Stopfenreuther Au erzählt.

Spätestens seit der Au-Besetzung im Winter 1984 ist Stopfenreuth ja ein legendärer Ort.“ Diese führte in weiterer Folge zur Gründung des Nationalparks 1996: „Damit sollte Jung und Alt die Besonderheiten der hiesigen Landschaft näher gebracht werden“, so Klauser.

Ganz konnte die Müll-Thematik dann doch nicht ignoriert werden: „Der Mist ist ein Problem“, gab Klauser zu, verteidigte aber die Rolle des Nationalparks: „Wir machen diesbezüglich aber schon wesentlich mehr, als notwendig ist. Die aufgestellten Müllcontainer werden alle zwei anstatt alle vier Wochen geleert und unsere Mitarbeiter sind immer wieder am Campingplatz, um den Müll, der neben den Containern liegt, mitzunehmen.“ Reiter berichtet von skurrilen Funden: „Einmal haben wir 3 m³ Brot und Semmeln gefunden.“

Das Problem sei kein Nationalpark-exklusives, so Klauser: „Es gibt auch hier in der Gemeinde weitere Stellen, an denen illegal Müll abgeladen wird. Oder in Orth, wo Uferhaus-Betreiber Georg Humer Skulpturen aus dem weggeworfenen Unrat bastelt.“ Reiter gab sich abschließend versöhnlich: „Auch das Müllproblem wird zu lösen sein.“

