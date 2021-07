„Sich Träume zu erfüllen, zählt zu den schönsten Momenten im Leben“, sinniert Hubert Frings, hauptberuflich Lehrer an der Tourismusschule Wassermanngasse in Wien, der aber auch als Kabarettist, Sänger und Bandleader auf einiges an Bühnenerfahrung zurückblicken kann.

Zehn „Jungs“ zwischen 45 und 65, also in den besten Jahren – das sei kein Euphemismus, sondern eine Sache der inneren Einstellung –, sind gerade dabei, eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Traum: Einen Kahn chartern, auf der Donau schippern und wieder eine Band sein, die Konzerte spielt – so wie früher. Die Realisierung: Am 3. Juli starten Hubert und Karl Frings aus Stopfenreuth, Fred Härting aus Zwerndorf, Walter Hansi aus Oberweiden, Georg Humer aus Orth und weitere Freunde mit dem eigens umgebauten Ausflugsschiff „Carnuntum“ unter Kapitän Markus Haider von Hainburg aus, um die Donau stromaufwärts zu bereisen – so weit sie es eben schaffen.

Erstes Konzert: Samstag, 3. Juli, am Donaukanal

Der Filmemacher Johann Theo Hörner wird diese Reise von Beginn an mit vier Kameras dokumentieren. Sommer, Sonne und die schönen Kulturlandschaften entlang des Flusses werden sicherlich für pures Urlaubs-Feeling sorgen.

Der voraussichtliche Wendepunkt auf dieser Reise ist Regensburg in Deutschland. Immer abends wird das Schiffsdeck zur Bühne umgebaut, die Instrumente werden gestimmt und es ist Live-Musik angesagt. Das erste Konzert geht dabei am Wiener Donau-Kanal über die Bühne und soll noch am Tag der Abreise, also am Samstag, 3. Juli, um etwa 18.30 Uhr auf der Höhe des 1. Bezirks steigen.

Wer die abenteuerlustigen Musiker auf ihrer Reise zumindest virtuell begleiten will, kann auf Facebook ihrer Seite „Carnuntum Schiffsband“ folgen, wo es laufend Updates gibt.