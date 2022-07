Protest für S8: FPÖ und SPÖ Seite an Seite

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Als die FPÖ erfahren hatte, dass Grünen-Ministerin Leonore Gewessler anlässlich der Fertigstellung der Schutzdammsanierung ins Marchfeld kommen würde, beschlossen FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner und Pressereferentin Sylvia Reischel, in Stopfenreuth eine Demo zu organisieren, um der Ministerin den Unmut über den Nicht-Bau von S8 und Lobautunnel zu verdeutlichen.

Die SPÖ schloss sich an und so wurde zuerst zur überparteilichen Pressekonferenz geladen, ehe sich der Demozug in Richtung Festzelt beim Schutzdamm in Bewegung setzte, wo während der Veranstaltung Parolen skandiert wurden.

Ex-FPÖ-Nationalrat Werner Herbert, Dorner und der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher Anton Mahdalik saßen Seite an Seite mit der Dritten Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) und SPÖ-Bezirkschef René Zonschits und versuchten, die Notwendigkeit von S8 und Lobautunnel zu verdeutlichen.

„Gewessler kommt her, um zu feiern, dabei sollte sie dafür sorgen, dass die zehntausenden Pendler, die täglich im Stau stecken, und die Anrainer, die darunter leiden müssen, entlastet werden“, befand Dorner. In diese Kerbe schlug auch Renner: „Lobautunnel-Gegner machen lautstark mobil, jetzt wollen wir unser Anliegen anbringen.“

FPÖ: „Straßen wären Klimaschutz-Projekt“

Mahdalik gab sich umweltbewusst: „Ein wahres Klimaschutz-Projekt wäre der Lückenschluss durch S8 und Lobautunnel, dadurch würde man viele Staus verhindern und CO₂ einsparen.“

Zonschits fand es „traurig, dass die Kundgebung zu einem eigentlich positiven Termin“ organisiert werden musste: „Die Ministerin setzt sich über Nationalratsbe-schlüsse hinweg, der Bau von S8 und Lobautunnel ist im Bundesstraßengesetz vorgeschrieben. Deswegen zeigen wir ihr, dass wir nicht nur in der Lobau demonstrieren können.“

