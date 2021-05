Die Wiederanbindung des Spittelauer Arms , der sich auf Höhe der Stadt Hainburg am gegenüberliegenden, linken Donauufer erstreckt, hat die Förderung der dynamischen Aulandschaft , die Verbesserung der Lebensbedingungen für Fische sowie die Stabilisierung der Donausohle und damit den Hochwasserschutz zum Ziel. Eine intakte Auenlandschaft kann im Hochwasserfall größere Wassermengen zurückhalten, wodurch die Hochwasserspiegel geringfügig sinken. Die Einströmöffnung wurde so tief ausgeführt, dass nahezu ganzjährig Wasser in den Nebenarm fließen kann. Die im Längsverlauf bestehenden Traversen aus Blocksteinen wurden vollständig entfernt . Dabei wurden etwa 60.000 m 3 Steine abtransportiert, insgesamt waren es über 100.000 m 3 Material. Auch die große Mündungstraverse wurde abgebaut , damit das Wasser und die mitgeführten Sedimente wieder zurück in die Donau fließen können. So entstand ein etwa 4,3 km langes Nebengewässer , das möglichst ganzjährig durchströmt ist. Ende 2019 wurde mit den Arbeiten begonnen.