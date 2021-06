Der seit Freitag vermisste Mann ( die NÖN berichtete, siehe hier ) wurde heute, Mittwoch, kurz vor 10 Uhr von Beamten der Polizei-Inspektion Mautern/Stromdienst im Bereich des Stopfenreuther Yachthafens gefunden. Der 20-Jährige aus Nepal konnte von der FF Stopfenreuth nur noch tot geborgen werden. Die Identität des Nepalesen wurde zweifelsfrei festgestellt. Seine Angehörigen wurden über die Botschaft verständigt.

Der Mann war am Freitag mit seinen Freunden bei Witzelsdorf in der Donau schwimmen. Dabei wurde der Bursch im Kehrwasser unter Wasser gezogen und tauchte nicht mehr auf. Eine sofort eingeleitete Suchaktion verlief bis heute negativ. An der Suche beteiligt waren Beamte der Polizei-Inspektionen Mautern/Stromdienst, Handelskai/Wasserpolizei, Deutsch-Altenburg/Stromdienst sowie die Polizeihundestationen aus St Pölten, Graz, St Johann im Pongau, Paternion und Lassee.