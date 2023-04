Virtueller Rundflug über die Gemeinde

Beim Tag der offenen Tür am Samstag wurde ein neues Detail auf der Homepage der Gemeinde (www.strasshofandernordbahn.gv.at ) vorgestellt – „Strasshof 360°“. Beim Einstieg schwebt man in der Vogelperspektive über der Gemeinde und sucht sich einen markanten Punkt zum Landen aus.

Danach kann man einen virtuellen Rundgang beginnen und sich im 360-Grad-Modus umsehen. Jedes Detail kann mithilfe der interaktiven Werkzeuge genau betrachtet werden. Auch die Innenräume des Schulcampus oder des Heimatmuseums können besichtigt werden. „Ein Blick darauf lohnt sich. Es war in der Corona-Zeit im Frühjahr 2022, als Fotograf Sebastian Weghofer an uns herangetreten ist und uns dieses Projekt vorgestellt hat, das in anderen Städten Niederösterreichs schon erfolgreich läuft“, erinnert sich Bürgermeister Ludwig Deltl. Rundgänge seien ein einzigartiges Marketinginstrument, das die reale Welt virtuell und interaktiv erlebbar mache.

„Dank benutzerfreundlicher Handhabung und uneingeschränkter Funktion auf Desktop, Tablets und Smartphones bringen wir damit die Vorzüge im Web optimal zur Geltung. Es ist aber noch genug Luft nach oben, auch Betriebe können jederzeit mitmachen“, betont Sebastian Wegerbauer. Und der Bürgermeister fügt hinzu: „Man verspürt große Freude, wenn einem die Vielfalt und die Schönheit der Heimat so deutlich vor Augen geführt wird.“

