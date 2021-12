63-Jähriger mit 1,66 Promille auf B8 verunfallt

1,66 Promille sind am Montagabend bei einem Autofahrer festgestellt worden, der auf der B 8 im Bezirk Gänserndorf verunglückt war. Das Auto des 63-Jährigen hatte sich nach Polizeiangaben überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Vor dem Unfall in einem Kreisverkehr soll der Lenker in Strasshof an der Nordbahn mehrere Ampeln bei Rotlicht überfahren haben und in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein, berichtete die Polizei. Letztlich sei das Auto mit einem Straßenschild kollidiert und habe die Leitschiene touchiert. Den 63-Jährigen erwartet auch eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft.