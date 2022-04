800-Kilometer-Tour: Wanderer auf Rast bei Geier

Werbung

Weltenwanderer Gregor Sieböck und der Initiator der Ökonomie der Menschlichkeit, Georg Dygruber, legten in der neuen Backstube der Bäckerei Geier einen Zwischenstopp ein. Die beiden waren zu einer außergewöhnlichen Wanderung quer durch Österreich gestartet: 800 Kilometer in 40 Tagen legten sie zurück und besuchten jene Unternehmen, die ihre Version der Menschlichkeit in ihren Betrieben leben. Die Bäckerei Geier war ein Fixpunkt auf der Wanderroute.

Bei frisch gebackenem, per Hand gefertigtem Brot und Gebäck sowie regionalen Schmankerln und erfrischenden Getränken stärkten sich die Wanderer für die bevorstehenden Kilometer ihrer Reise für mehr Menschlichkeit. Bekannt wurde Gregor Sieböck für seine 15.000 km lange Wanderung, die ihn 2003 von Österreich nach Tokio führte.

„Seit 20 Jahren folge ich dem Ruf meines Herzens“

Der Weltenwanderer erklärt: „Seit 20 Jahren folge ich dem Ruf meines Herzens – weltweit. Dabei erkannte ich, dass die Lebensfreude der Schlüssel für eine Wirtschaft ist, die dem Menschen dient.“ Nach zwei Jahrzehnten Engagement für ein zukunftsfähiges Leben setzt er sich jetzt für die Ökonomie der Menschlichkeit ein – in der Gewissheit, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, um diese Vision gemeinsam umzusetzen.

Seit diesem Jahr ist die Weinviertler Bäckerei Geier als Wegbereiter in der Initiative „Ökonomie der Menschlichkeit“ dabei. „Ein Unternehmen muss natürlich wirtschaftlich geführt werden, das schließt Menschlichkeit jedoch keinesfalls aus. Für uns heißt das in erster Linie, Ressourcen zu schonen, und ein offener herzlicher Umgang miteinander“, erzählen die beiden Bäckerei-Chefs Gerald und Erika Geier.

Und weiter: „Seit Jahren ist die Bäckerei Geier dafür bekannt, dass alle Rohstoffe, die regional zu finden sind, auch regional bezogen werden, 80 Prozent der Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Das schont nicht nur die Umwelt mit kurzen Wegen, sondern sorgt für erstklassige Qualität und bringt saisonale Schmankerln auf den Tisch.“ Mit dem Neubau der Backstube würde man mittels Photovoltaik und Wärmerückgewinnung um die 100 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen.

Bäckermeister Gerald Geier setzt nach wie vor auf Handarbeit dort, wo sie qualitätsentscheidend ist, und investiert in modernste Technik.

