Ärger: Haus ist noch nicht bewilligt

Margarethe Groß ist sauer auf die Gemeinde: Ihr Elternhaus, das vor mehr als 40 Jahren gebaut wurde, soll seinerzeit nicht bewilligt worden sein.

„Ich kann mich noch gut erinnern, als damals meine Mutter im Rahmen eines Besuches voller Freude verkündete, dass die Kollaudierung nun erfolgt sei. Meine Eltern luden den damaligen Bürgermeister in den Föhrenhof zum Essen ein, danach gab es noch Kaffee und Kuchen bei uns.“ Eine Kollaudierung sei einst eine große Angelegenheit gewesen und auch entsprechend gefeiert worden.

Gemeinde verlangte vor acht Jahren Kollaudierung

Nach dem Tod ihrer Eltern – vor etwa acht Jahren – erbte Groß das Haus. Schon damals trat die Gemeinde an sie heran und verlangte eine neue Abnahme. Weil sie für einige Zeit nach Griechenland zog und ihr Cousin in dem Haus wohnte, ließ sie das Ganze vorerst auf sich beruhen. Nun soll das Haus verkauft werden und die Gemeinde verlangte eine neue Vermessung des Grundstücks sowie das Abtreten von drei Quadratmetern an die Kommune.

„Das alles habe ich über mich ergehen lassen: Ich habe fast 5.000 Euro für das Vermessen und die Erstellung der Pläne bezahlt, aber als dann der Verhandlungstermin andauernd verschoben wurde, hat dies das Fass zum Überlaufen gebracht“, so Groß weiter. Bei ihrer Anfrage auf der Gemeinde soll man ihr gesagt haben, dass der Bürgermeister entscheidet wann die Verhandlungen stattfinden und der zuständige Mitarbeiter nicht wisse, wann dies der Fall sei.

SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl kontert: „Genehmigt wurde damals nur eine Ölheizung und nicht das Gebäude. Später kam dann eine Garage dazu. In der Baubewilligung stand etwas anderes als das, was damals gebaut wurde. Dies löst jetzt dieses Verfahren aus.“ Die Eckabschrägungen – die diese von der Gemeinde geforderten drei Quadratmeter enthalten – seien Vorgabe der Bauordnung und müssten umgesetzt werden.

„An bestimmten Tagen bis zu zwölf Verhandlungen“

Deltl weiter: „Den Vorwurf der Terminverschleppung weise ich zurück. Wir haben am 18. Februar die Unterlagen von Frau Groß bekommen. Wir haben an bestimmten Tagen bis zu zwölf Verhandlungen und ich brauche dazu jeweils einen Sachverständigen. Die Verhandlung von Frau Groß wird im April stattfinden.“ Dahinter stehe keine Willkür, sondern nur die Abarbeitung der Anträge gemäß der Reihenfolge des Eintreffens auf der Gemeinde.

