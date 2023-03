Am Samstag fand die Inspektionsübung des Bezirksabschnittes am Feuerwehrgelände in Strasshof statt. Im Stundentakt konnten alle Feuerwehren des Abschnittes verschiedene Aufgaben erfolgreich erledigen. Vorrangig wurden Menschenrettungen aus verschiedensten Situationen, wie die Rettung zweier Personen aus komplexen Situationen inklusive dem Bewegen von schweren Lasten und die schonende Rettung von Personen aus schwierigem Gelände geübt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.