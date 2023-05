Ärger wegen Abtretung eines Grundstücks

„In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden Bürgermeister Ludwig Deltl mit Mehrheitsbeschluss 295 m² Grund und Boden zugesprochen - und das ohne einen Cent Gegenleistung“, ärgert sich FPÖ-Gemeinderätin Brigitte Gharbi (vormals Slama). Es handle sich hier um die Parzelle, die seit jeher als Zufahrt zu seinem Grundstück diene. Bisher wurde ihm allein das Nutzungsrecht zugesprochen. Nun werde dieses Benutzungsrecht in Eigentum umgewandelt. „Ein Skandal“, meinen Gharbi und ihre Fraktionskollegin Sabine Kienberger, die allerdings krankheitsbedingt an der Sitzung nicht teilnehmen konnten.

Der „niedrige Wert des Grundes“ regt FPÖ auf

„Für uns ist die Gesamtsituation nicht nachvollziehbar und extrem eigenartig. Wieso wurde damals bei der Grundstücksteilung dem Grundstück nicht automatisch die dazugehörige Zufahrt hinzugefügt und auch entsprechend mitverkauft? Wieso stand das Grundstück stattdessen jahrzehntelang im öffentlichen Gut, obwohl es eh nur einen Benützer dafür gibt?“, so beide Gemeinderätinnen unisono. Ein weiterer Punkt, der auffällt, ist der im Abtretungsvertrag angegebene exorbitant niedrige Wert dieses Grundstückes, welches im Gegenwert etwas mehr als 1 Euro pro m² entspricht. „Zum Abschluss“, so die beiden, „ist Folgendes zu betonen: Auch wenn die Abtretung rechtlich in Ordnung ist, so ist sie moralisch nicht vertretbar. Hat es ein Bürgermeister, dessen Einkommen sich im oberen vierstelligen Bereich befindet, notwendig, Gemeindegrund, dessen Wert sich unserer Meinung nach sich zwischen 40.000 und 60.000 befinden muss, beschenken zu lassen, während andere um ihre Existenz kämpfen? Nennt man das Sozialdemokratie?“

In den 70er-Jahren wurde die Einfahrt als Gemeindegrundstück deklariert

Ludwig Deltl hatte die Zufahrt zu seinem Haus, die in den 70er-Jahren vom damaligen Grundbesitzer an die Gemeinde abgetreten wurde, bislang von der Gemeinde gepachtet. Deltl hat im Gegensatz zu den beiden FPÖ-Gemeinderätinnen keine moralischen Bedenken: "Für mich gelten dieselben Bedingungen wie für andere Bürger auch. Die Vorgehensweise der Abtretung ist gesetzlich so verankert." Weiters habe er die Straße, die damals nicht weitergebaut wurde, weil sie für die anderen Anrainer nicht benötigt wurde, in Eigenregie befestigt. Die Bewertung des Grundstücks sei nach den Richtlinien der Anlagenbuchhaltung der Landesregierung vorgenommen worden.

Der Bürgermeister habe weiterhin Pacht zahlen müssen, wenn die Fläche im Eigentum der Gemeinde geblieben wäre, die Gemeinde habe jedoch auch die Pflicht zur Instandhaltung gehabt. „Falls es irgendwann zu einem Eigentümerwechsel kommen sollte, kann der neue Besitzer des Hauses jetzt keine Ansprüche bezüglich Straßenbeleuchtung oder Befestigung an die Gemeinde mehr stellen. So eine Rückstellung ist in der Bauordnung festgelegt und nicht unüblich“, schließt Deltl.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.