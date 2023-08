Anrainer will 50 km/h-Zone erweitern

Karl Rotter wohnt direkt an der Hauptstraße in Strasshof. Seit 2021 versucht er eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor seiner Haustür – erlaubt sind derzeit 70 km/h – auf 50 km/h durchzusetzen. „Die im Ortskern geltenden 50 km/h sollten zumindest bis zum Lagerhaus verlängert werden. In Nachbargemeinden werden 30 km/h zumindest für Lkw auch im Durchzugsbereich verordnet. Trotz meiner Beschwerde an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde samt Beschwerde über diese Bezirksverwaltungsbehörde bei der Volksanwaltschaft ist bei uns keine Normalisierung in Sicht“, so Rotter in einem Mail an die NÖN-Redaktion.

Die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wäre nicht zeitgemäß

Und weiter: „Laufend passieren schwere Unfälle entlang der B8 im Ortsgebiet von Strasshof – auch das ist für die zuständige Behörde kein Grund, die Situation durch 50 km/h im Ortsgebiet zu entspannen.“ Die derzeit erlaubte Geschwindigkeit im dicht besiedelten Wohngebiet und entlang eines Schulweges wäre nicht mehr zeitgemäß und würde die Kinder auf dem Weg vom und zum Schulcampus gefährden. Noch dazu komme eine Lärmbelästigung durch die Beschleunigung der Schwerfahrzeuge. „Radfahrer fahren momentan auf dem Gehsteig, weil die Fahrbahn lebensgefährlich ist“, schließt Rotter.

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz meint dazu: „Wenn ein Ansuchen von einer Gemeinde gestellt wird, kommt es zu einem Ermittlungsverfahren, bei dem ein Verkehrssachverständiger feststellt, ob sich die fachlichen Voraussetzungen und die Rechtsgrundlage erfüllen würden.“ Ist dies der Fall, könne man eine Abänderung durchführen. Derzeit sei in Strasshof kein solches Verfahren anhängig.

Geschwindigkeit wurde wegen der Ortslänge festgelegt

Auch Bürgermeister Ludwig Deltl wurde dazu befragt: „Diese Beschränkungen wurden seinerzeit aufgrund der Länge der Ortsdurchfahrt mittels eines Verfahrens festgelegt. Es handelt sich um die Hauptdurchzugsstraße von Nordosten nach Wien. Ich halte es derzeit nicht angebracht, die ohnehin schon lange Ortsdurchfahrt zu verzögern.“ Komme es zum Bau der S8, wäre er der Erste, der dort für eine Reduzierung eintritt.