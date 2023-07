Strasshof an der Nordbahn: Aus der Marktgemeinde wird eine Stadt

Die Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn erhält zum 100-jährigen Jubiläum heuer ein schönes Geschenk: Der lang ersehnte Stadterhebungsprozess wird nun eingeleitet. „Der Wunsch besteht seit ziemlich genau 20 Jahren. Damals hatte Alt-Bürgermeister Rolf Neidhart (SPÖ) in seiner Ansprache bei der Eröffnung der Europa-Hauptschule gesagt, dass aus der Gemeinde eine Stadt werden muss“, erzählt Bürgermeister Ludwig Deltl (SPÖ). Man habe dieses Ansinnen mit unterschiedlichen Intensionen weiter verfolgt. „Zuletzt habe ich Landeshauptfrau Mikl-Leitner im Rahmen der Eröffnung des Schulcampus im Oktober 2022 zu einem Gespräch gebeten. Wichtig war mir jedoch, dass die erforderliche Vorprüfung noch vor einem Gemeinderatsbeschluss erfolgt.“

Gutachten brachte positives Ergebnis

Nach dem Gespräch sei ein Gutachten erstellt und um die Einleitung der Vorprüfung beim Land NÖ ersucht worden. Letztere hat nun ein positives Ergebnis erbracht, wie der Leiter der Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht des Amtes der NÖ Landesregierung, Hermann Dikowitsch, berichtet: „Aufgrund der nunmehr vorliegenden zentralörtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung von Strasshof ist eine Stadterhebung möglich und gerechtfertigt.“ In der Vorwoche war es dann so weit: In einem persönlichen Gespräch mit der Landeshauptfrau in St. Pölten hat nun eine Abordnung der Gemeinde, bestehend aus Bürgermeister Ludwig Deltl, den geschäftsführenden Gemeinderäten Achim Wörner (ÖVP) und Julia Neidhart-Hermann (SPÖ) sowie Amtsleiter Michael Gintenreither, „grünes Licht“ für dieses Vorhaben erhalten.

Mikl-Leitner: „Voraussetzungen für Stadterhebung liegen vor“

Mikl-Leitner meint dazu: „Damit liegen die Voraussetzungen für eine Stadterhebung vor. Eine wichtige Weichenstellung für Strasshof an der Nordbahn, das sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat.“ Bürgermeister Deltl kündigte an, die erforderlichen Schritte seitens der Gemeinde einzuleiten: „Wir werden so bald wie möglich einen Gemeinderatsbeschluss herbeiführen und das erforderliche Ansuchen beim Land Niederösterreich stellen.“

In der Marktgemeinde leben derzeit rund 11.700 Menschen (ohne Zweitwohnsitze). Doch laut Deltl ist die Bewohneranzahl für die Erhebung zur Stadt nicht ausschlaggebend: „Es geht um raumordnungsmäßige, kulturelle und andere Aspekte, zum Beispiel den Schulcampus oder das Eisenbahnmuseum. Also das Gesamtkonzept muss passen.“ Nach dem Gemeinderatsbeschluss sind nun das Land NÖ und der NÖ Landtag am Zug, auch um ein eigenes Gesetz, das laut Deltl erforderlich ist, zu verabschieden.