Ausstellung „Zurück in die Zukunft“ wurde eröffnet

Die Künstlerin Veronika Szücs gestaltete in einem großen Raum des Museums die Ausstellung „Zurück in die Zukunft“. Auf über 30 Metern erzählt die Comiczeichnerin die Geschichte von Strasshof als fantasievolle Zeitreise in vier Kapiteln, die sich an wahren Geschehnissen an realen Orten orientiert.

Die Zeitreise beginnt vor 10 Millionen Jahren

Der erste Teil beginnt vor 10 Millionen Jahren, als das Gebiet noch sandiger Grund des pannonischen Meeres war. Weiter geht es mit einer Notlandung eines Flugzeuges, das sich auf einem Wettflug von Berlin nach Wien befand. Der dritte Teil beinhaltet das kriegerische Bild des Feuers. Es geht darin um die Befreiung des Durchgangslagers aus der Nazizeit. Das vierte Kapitel handelt vom „Silberwald“ und einer Zukunft, die Wünschen und Träumen der Kinder gerecht werden soll.

Nach einer Begrüßung durch geschäftsführende Gemeinderätin Julia Neidhart-Hermann und Bürgermeister Ludwig Deltl wurde ein Imagefilm über die Gemeinde vorgestellt, der anlässlich des bevorstehenden hundertjährigen Jubiläums von Strasshof angefertigt wurde.

Der Obmann des Heimatmuseums, Rolf Neidhart, gab danach einen Überblick über die ausgestellten Exponate und Landtagsabgeordneter René Lobner meinte in seiner Festrede: „Wenn man die Vergangenheit kennt, kann man die Zukunft gestalten.“ Die Feier wurde von Bläsern der Regionalmusikschule untermalt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.