Falstaff-Voting: Geier landete wieder auf Platz eins

Mit 33 Prozent der abgegebenen Votings konnte der Strasshofer Traditionsbetrieb wieder den Sieg für sich verbuchen – und das bereits zum siebenten Mal in Folge. Falstaff, das führende Magazin für kulinarischen Lifestyle wollte von seiner Leserschaft wissen, wo man das beste Brot, die süßesten Kipferl und die am herrlichsten duftenden Backwaren findet und hat aus diesem Anlass zum großen Publikumsvoting aufgerufen. Der Zweitplatzierte, eine Bäckerei aus Brunn am Gebirge , konnte nur 15 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.

„Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihr unglaubliches Engagement bei diesem Publikumsvoting“, freuen sich Gerald und Erika Geier. Kundenzufriedenheit sei für den qualitäts- und regionsorientierten Weinviertler Familienbetrieb ganz wichtig. Die gesamte Belegschaft freue sich riesig über diese wertschätzende Auszeichnung. „Ein unglaublicher Erfolg für unseren Weinviertler Vorzeigebetrieb rund um Brot und Gebäck“, hieß es von den Mitarbeitern.

Die Bäckerei ist ein regionaler Bäckerei-Konditorei-Kaffeehausbetrieb mit Standorten im Weinviertel und in Wien. Seit dem Jahr 2000 führen Gerald und Erika Geier in der vierten Generation das Familienunternehmen, das ständig expandiert. „Wir leben echte Weinviertler Brotkultur schon seit 1902, backen ausschließlich nach eigenen Rezepten und beziehen die Rohstoffe zu 80 Prozent aus einem Umkreis von 50 Kilometern“, so die beiden unisono.