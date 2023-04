Festreigen zum Gemeinde-Jubiläum

Im Juni feiert die Marktgemeinde ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde ein Festwochenende auf die Beine gestellt. Aber schon vorher wird einiges in der Gemeinde passieren: Der erste Schritt war die bereits eröffnete Sonderausstellung am Samstag, 25. März (die NÖN berichtete). Am Samstag, 25. April (14 bis 18 Uhr), findet im neuen Gemeindeamt in der Schulstraße 13 ein Tag der offenen Tür statt.

Dem ersten Bürgermeister, Anton Lendler, wird ein Denkmal gesetzt

Das Denkmal von Anton Lendler, der ersten Bürgermeister von Strasshof, soll am Samstag, 22. April, am Dr.- Lueger-Platz enthüllt werden. Anlässlich der feierlichen Angelobung von Bundesheer-Rekruten aus der Kaserne Mistelbach wird am Freitag, 12. Mai, ab 14 Uhr am Messeplatz eine Leistungsschau des Bundesheeres über die Bühne gehen.

Eine Drei-Tages-Feier mit einem umfangreichen Programm startet ab Freitag, 2. Juni, in einem Festzelt am Messeplatz. Den Auftakt (18 Uhr) wird das Jugendblasorchester der Musikschule machen. Um 20 Uhr präsentieren die „Kernölamazonen“ ein Kabarettprogramm.

Musikschul-Bigband und Werner Auer spielen auf

Am Samstag, 3. Juni, wird Radio Niederösterreich ab 14 Uhr eine Live-Radiosendung aus Strasshof übertragen. Ab 16 Uhr wird die Bigband der Musikschule aufspielen und ab 18 Uhr treten Werner Auer, Ulli Winter und Band mit ihrem Programm „The Best of Austropop“ auf. Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt („A Glock'n, die 24 Stunden läut“) wird ab 20.30 Uhr mit ihrer Band die Bühne betreten.

Am Sonntag beginnen die Feierlichkeiten ab 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Um 11 Uhr folgt der eigentliche Festakt und ab 12 Uhr ist ein Frühschoppen mit dem Musikverein angesagt.

Der Strasshofer Sänger Frankie Fortyn wird ab 14 Uhr seine Songs zum Besten geben. Von 12 bis 16 Uhr präsentiert die Firma Lodne ein eigenes Kinderprogramm mit Kinderkarussell, Rutschburg und Luftburg.

Erweiterte Bilderchronik wird vorgestellt

Die letzte Veranstaltung im Rahmen der 100-Jahr-Feierlichkeiten wird am Freitag, 8. September, die Buchpräsentation des zweiten Teils der Bilderchronik sein. Der erste Teil der Bilderchronik (1908 bis 2003) des verstorbenen Altbürgermeisters Josef Neidhart wird um einen weiteren Teil (die letzten 20 Jahre) ergänzt. Damit gibt es dann einen umfassenden Überblick über die Ereignisse der letzten 100 Jahre.

