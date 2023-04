Gemeinde lädt die Bürger zu Tag der offenen Tür

Zwischen 14 und 18 Uhr öffnet das Gemeindeamt am Samstag seine Pforten. Die Besucher können das neue Gemeindeamt in der Schulstraße 13 besichtigen und sich über die neuesten Entwicklungen in der Gemeinde informieren. Am Tag der offenen Tür sollen interessante Projekte und Innovationen im Gemeindegebiet der Bevölkerung präsentiert werden. Für die musikalische Umrahmung wird die Regionalmusikschule Strasshof sorgen.

Auf einem virtuellen Rundflug kann man die Highlights der Gemeinde kennenlernen

Bürgermeister Ludwig Deltl freut es besonders, dass anlässlich der 100 Jahre in Strasshof die Gemeinde-Homepage Strasshof an der Nordbahn - GEM2GO WEB - Startseite um ein sensationelles Detail erweitert wird: „Strasshof 360 Grad“. Ein Feature, mit dem man aus der Vogelperspektive über die Gemeinde schweben und auch an gewissen Punkten landen kann. Vom Landepunkt aus soll man einen virtuellen Rundgang beginnen und Details genau betrachten können. Auch Innenräume, wie den Schulcampus, das Heimatmuseum oder das Gemeindeamt sollen damit betrachtet werden können. „Der Tag der offenen Tür ist eine großartige Gelegenheit für die Gemeinde, ihre Fortschritte und Projekte zu präsentieren und gleichzeitig mit den Bürgern in Kontakt zu treten“, so der Bürgermeister.

