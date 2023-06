Johann K. heizt im Heizhaus ein

Niemand Geringerer als der singende Ex-Fußballstar Hans Krankl (alias Johann K.) wird am Samstag, dem 23. September (Einlass: ab 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr), im Rahmen des „Loktoberfests“ im Eisenbahnmuseum Heizhaus mit der Band „Monti Beton“ auftreten. Krankl, der heuer seinen 70. Geburtstag feierte, wird ein breites Repertoire an Musik mitbringen. Dazu gibt es jede Menge kalte Getränke und traditionelle Kost (Grillhendl, Käsekrainer).

Mit Frühbucherbonus sind die Tickets billiger

„Aufgrund der Platzverhältnisse in der Halle wird es nur eine beschränkte Kartenanzahl geben. Also bitte rasch buchen“, rät Museumskurator Rupert Gansterer. Für schnell Entschlossene gibt es einen Frühbucherbonus: eine Karte ist bis Freitag, 30. Juni, um 40 Euro erhältlich. Ab 1. Juli kostet ein Ticket 45 Euro und an der Abendkasse 50 Euro. Buchungen und Infos unter der Telefonnummer 02287/3027 oder im Internet eisenbahnmuseum-heizhaus.com.