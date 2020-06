Nach einem Einbruch in einen Pkw in Strasshof a. d. Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Dienstag ein 34-Jähriger festgenommen worden. Im Fluchtwagen des slowakischen Staatsbürgers wurde Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge neben mehreren gestohlenen Gegenständen auch Suchtgift gefunden. Der Mann war geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Verhängung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt. Der 34-Jährige war von einem Anrainer beim Pkw-Einbruch beobachtet worden, der Beschuldigte soll die Heckscheibe des Autos eingeschlagen haben. Mitgehen ließ der Slowake laut Polizei bei dieser Gelegenheit Werkzeuge. Gefunden wurden im Wagen des Beschuldigten auch zwei Fahrräder, eine Motorsäge und ein Hochdruckreiniger. Ein weiterer Pkw-Einbruch sowie ein Einschleichdiebstahl in Strasshof dürften ebenfalls auf die Kappe des 34-Jährigen gehen.