Mord und Mordversuch: Ermittlungen laufen noch

Im Fall des 27-Jährigen, der am Montag, 3. April, gegen 5 Uhr morgens seine Mutter (60) getötet und seinen 70-jährigen Stiefvater schwer verletzt haben soll, wurde noch keine Anklage erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft Korneuburg am Freitag mitteilte, sind die Ermittlungen noch am Laufen. Der Zeitpunkt der Anklageerhebung hänge von der Auswertung der Gutachten über den psychischen Zustand des mutmaßlichen Täters zum Zeitpunkt der Tat ab.

70-jähriges Opfer konnte noch nicht einvernommen werden

„Außerdem müssen wir noch die Befragung des Opfers abwarten“, so die Staatsanwaltschaft. Der 70-jährige Stiefvater habe noch nicht einvernommen werden können. Er befinde sich noch im Krankenhaus, sein Zustand wäre aber stabil. Im Fall, dass der 27-Jährige während der Messerattake auf seine beiden Opfer voll zurechnungsfähig war, würde er eine Haftstrafe zwischen „10 und 20 Jahren oder lebenslänglich“ zu erwarten haben.

Haft und/oder Sonderanstalt: Psychologische Gutachten beeinflussen Strafmaß

Sollten die Gutachter zu dem Schluss kommen, dass der Täter nicht oder nur zu einem Teil zurechnunsfähig war, blüht ihm eine Haftstrafe und/oder eine Einweisung in eine Sonderanstalt. Seitens der Staatsanwaltschaft geht man davon aus, dass in vier bis sechs Wochen Anklage erhoben wird.

Wie die NÖN berichtete, war am Tattag kurz vor 5 Uhr ein Notruf der 60-Jährigen eingegangen, wonach sie vom 27-Jährigen mit einem Messer attackiert würde. Die Polizei war zwar rasch zur Stelle, für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Ehemann wurde schwer verletzt aufgefunden. Sein Zustand galt als kritisch. Der Sohn bzw. Stiefsohn und mutmaßliche Täter soll versucht haben, Suizid zu begehen, indem er vom Dach sprang – er wurde ebenfalls schwer verletzt. Unterschiedliche Weltanschauungen zwischen Mutter, Stiefvater und dem Sohn sollen das Motiv für die Bluttat gewesen sein.

