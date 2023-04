Neuer Defibrillator steht 24 Stunden am Tag bereit

Im neuen Gemeindeamt in der Schulstraße 13 befindet sich nun auch ein Defibrillator, der 24 Stunden am Tag zugänglich ist. Durch den Umbau der alten Europa-Mittelschule in das neue Gemeindeamt sei es gelungen, die Firma Leyrer und Graf, die als Generalunternehmer beim Umbau beteiligt waren, als Sponsor zu gewinnen. Somit ist laut Bürgermeister Ludwig Deltl es jetzt möglich, den Defi 24 Stunden und sieben Tage in der Woche für einen Notfall zu verwenden.

Ortschef will Defibrillatoren in allen öffentlichen Gebäuden installieren

„Das Komplizierteste an einem Defibrillator ist der Name. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie wird in allen Erste-Hilfe-Kursen des Roten Kreuzes gelehrt und geübt. Eigentlich muss der Defi nur eingeschaltet werden. Das Gerät gibt dann genau Anweisungen, was der Helfer machen muss“, erklärt Deltl. Sein Ziel ist es, dass Defis, wie auch Feuerlöscher, in allen öffentlichen Gebäuden jederzeit verfügbar sind. Der Bürgermeister bedankt sich beim Sponsor und freut sich, dass in Strasshof eine weitere Maßnahme gegen den plötzlichen Herztod gesetzt wurde.

