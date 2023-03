Neues Ärztezentrum mit sieben „Ordis“ wurde eröffnet

Seit Jänner gibt es in der Amundsenstraße 44 ein neues Ärzte- und Therapiezentrum mit sieben Ärzten, einer Physiotherapeutin und einer Heilmasseurin. Philipp Balga, der seit über zehn Jahren in Strasshof als Hausarzt tätig ist, hat im Vorjahr das bestehende Ordinationsgebäude erweitert und renoviert. Er berichtet: „Meine Ordination war bisher in einem Teil des Bestandsgebäudes untergebracht. Im letzten Jahr konnte ich nun die bestehende Arztpraxis auf die fast dreifache Nutzfläche erweitern. Mit sieben Behandlungsräumen und einem großzügigen Wartebereich haben wir nun entsprechend viel Platz für unsere Patienten.“

Sieben Ärzte und zwei Therapeutinnen stehen Patienten zur Verfügung

Auch das medizinische Angebot hat sich seit Jänner deutlich vergrößert: Im Ärztehaus gibt es nun neben den Allgemeinmedizinern Philipp Balga und Brigitte Lunzer auch die Praxen von mehreren Fachärzten: Sanja Savicic (Fachärztin für Orthopädie), Ursula Czink (Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie), Matiullah Karwandgar (Facharzt für Urologie), Rita Öhlzelt (Fachärztin für Chirurgie) und Andreas Festa (Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie).

Das medizinische Angebot sollte erweitert werden

Darüber hinaus sind auch Physiotherapeutin Johanna Petermann und Heilmasseurin Celine Kadlec im Ärztehaus tätig. „Ich wollte schon immer das medizinische Angebot im Haus erweitern. Dadurch ersparen sich die Patienten nicht nur lange Anfahrtswege, sondern auch wir Ärzte können uns leichter untereinander austauschen“, so Balga im NÖN-Gespräch. Alle Infos zu den Praxen der Ärzte und Therapeuten im Ärztehaus Strasshof sind im Internet auf der Website www.aerztehaus-strasshof.at zu finden.

Ein 100-jähriges Haus wurde energieeffizient und barrierefrei

Das Haus ist knapp 100 Jahre alt und hat dementsprechend eine lange Geschichte. Dem Arzt sei es wichtig gewesen, den Charme des Altbaus zu erhalten, diesen aber energieeffizient und barrierefrei zu gestalten. Gleichzeitig mussten die Anforderungen an eine moderne Arztpraxis erfüllt werden. Durch die thermische Sanierung des Gebäudes konnte eine Reduktion des Energieverbrauches um das Vierfache erreicht werden. Das Haus wird mit Pellets beheizt, eine Photovoltaikanlage ist in Planung.

Für die Planung und Umsetzung des Projektes zeichnet Architektin Ulla Ertl aus dem Zivilingenieurbüro Ertl aus Gänserndorf verantwortlich.

