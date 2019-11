Dramatische Szenen spielten sich am frühen Morgen des Donnerstags in der Sillerstraße ab. Gegen 5.30 Uhr bemerkten drei aufmerksame Fußgänger, dass aus einem Fenster eines Einfamilienhauses Rauch aufstieg. Nachdem sie die Feuerwehr alarmiert hatten, liefen sie zur Eingangstür, um nachzusehen, ob sich Menschen in dem Haus aufhalten. Da diese versperrt war, versuchten sie, sich auf anderem Weg Zutritt in das Gebäude zu verschaffen.

Einer der Retter stellte fest, dass die Terrassentür nicht verriegelt war. Nach mehreren Rufen ins Innere des Hauses meldete sich eine Person. Unverzüglich begab sich einer der Helfer in das Haus, zog einen Mann, der sich im Flur befand in Richtung Terrasse und brachte ihn anschließend gemeinsam mit einem zweiten Helfer ins Freie. Kurz darauf trafen auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein.

Der Verunglückte wurde vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Retter begab sich aus freien Stücken zur Kontrolle in ein Spital, um eine Rauchgasvergiftung ausschließen zu können.

Atemschutztrupp bekämpfte Brand im Haus

Da die Flammen mittlerweile von der Küche an angrenzende Räume übergegriffen hatte, ließ der Einsatzleiter die Feuerwehr Deutsch-Wagram nachalarmieren. Die Feuerwehrmannschaft bekämpfte den Brand im Haus mit einem Atemschutztrupp. Parallel dazu leitete die Feuerwehr, um ein Übergreifen der Flammen auf das Dach zu verhindern, einen Außenangriff ein und richtete einen Atemschutzsammelplatz ein. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung untersuchten die Silberhelme die Räume noch mittels Wärmebildkamera auf Glutnester und machten das Gebäude mithilfe eines Überdruckbelüfters rauchfrei. Für die Dauer des Einsatzes war die Sillerstraße für den Individualverkehr gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Strasshof, Gänserndorf und Deutsch-Wagram mit sieben Fahrzeugen und ca. 35 Einsatzkräften, sowie die Polizei und das Rote Kreuz.