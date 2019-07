Der schwer verletzte Wiener erstattete Anzeige, die Polizei sucht nach den Verdächtigen. Am Mittwoch wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg Lichtbilder veröffentlicht und zudem Hinweise erbeten.

Das Opfer wurde am Bahnsteig von den drei Unbekannten attackiert, nachdem es am 24. Juni gegen 23.15 Uhr aus einem Zug ausgestiegen war. Der 34-Jährige verständigte den Lokführer und wurde später in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert. Sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Männern werden von der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram (Tel.: 059133-3203) entgegengenommen.