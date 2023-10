Zeuge von Bluttat zur NÖN: „Frau wurde in den Hinterkopf geschossen“

Die Untersuchungshaft über den 35-jährigen Mann, der seine Ex-Lebensgefährtin auf offener Straße erschossen haben soll, wurde am Montag definitiv verhängt. Die NÖN sprach mit einem Zeugen (Name der Redaktion bekannt), der während der Tat mit seinem Motorrad an dem Haus vorbeigefahren ist. „Ich sah, wie mehrere Männer vor dem Haus standen. Einer redete heftig gestikulierend auf eine ihm gegenüber stehende Frau (das Opfer, Anm.) ein. Diese wandte sich um und wollte offenbar weggehen, als der Mann eine Waffe zog und ihr in den Hinterkopf schoss.“

Wie die NÖN berichtete, starb die 33-jährige Mutter von vier Kindern (9, 10, 12, 13) trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort. Laut Medienberichten habe der mutmaßliche Täter im Haus selbst Betretungsverbot gehabt. Es soll auch körperliche Übergriffe gegeben haben. Eine verpflichtende Gewaltpräventionsberatung sei angeordnet worden, der Mann habe ein sechsstündiges Anti-Gewalt-Training absolviert. Die Kinder hätten die Bluttat von einem Auto aus miterlebt. Sie sollen sich jetzt bei Verwandten befinden.

Tatverdächtiger in U-Haft 33-Jährige in Strasshof erschossen: Paar hatte vier gemeinsame Kinder

Bei dem Täter handelt es sich um einen schwedischen Staatsbürger mit bosnischen Wurzeln. Das 33-jährige Opfer war österreichische Staatsbürgerin, ebenfalls mit bosnischen Wurzeln. Beide sollen über 15 Jahre ein Paar gewesen sein. Star-Anwältin Astrid Wagner hat die Verteidigung des mutmaßlichen Täters übernommen und soll am Dienstag ein erstes Mal mit ihm gesprochen haben.

Die Beziehung zwischen dem Paar sei im Laufe der Zeit immer schlechter geworden. „Die endgültige Trennung am 29. August dieses Jahres machte ihn regelrecht fertig", so Wagner. Die Bluttat selbst könne er sich selbst nicht erklären. „Mein Mandant war außer sich, hatte panische Angst, dass er seine Kinder nie mehr sehen würde. Er war in einem Ausnahmezustand, hatte tagelang kaum gegessen und geschlafen und wollte die Frau aber nur am Körper treffen“, so die Advokatin am Dienstagmittag gegenüber „Heute“. Eine illegale Pistole habe sich der Mann nur „aus Angst und zum Schutz gekauft“.

Nach dem Ende der Beziehung verblieb der Mann am ursprünglichen Wohnort, einer 3.000 Einwohnergemeinde im Bezirk, die Frau zog mit ihren Kindern in die Villa ihrer Mutter nach Strasshof. Vor dem Haus habe der 35-Jährige sie dann erschossen und flüchtete zunächst. Wenig später habe er sich in der Polizei-Inspektion Deutsch-Wagram gestellt, wo er vorläufig festgenommen wurde.