Zwei Unfälle an derselben Stelle

Zwei Unfälle binnen zwei Tagen an haargenau derselben Stelle: Wie die NÖN berichtete, kam es am Dienstag gegen 22.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße auf Höhe der Antoniusstraße. Ein Pkw-Lenker prallte mit seinem Auto gegen den Mast einer Ampel. Dabei wurde sein Auto so stark beschädigt, dass es zu einem erheblichen Betriebsmittelaustritt kam, der schließlich von den Einsatzkräften gebunden und entfernt wurde.

Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr krachte es an derselben Stelle erneut: Wieder stieß ein Fahrzeug gegen den Ampelmast, der dadurch natürlich noch stärker beschädigt wurde. Durch den Aufprall wurde beim Unfallauto unter anderem ein Vorderrad abgerissen. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Die B8 wurde für die Dauer der Aufräumungsarbeiten gesperrt.

