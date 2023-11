Zwei Verletzte bei Unfall

In den Vormittagsstunden des Donnerstags kam es gegen 8.45 Uhr auf der B8, in Höhe Hausnummer 358, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Die beiden Männer wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in Krankenhäuser gebracht.

Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die fahruntüchtigen Autos mittels Rangierrollern verkehrssicher am Straßenrand ab. Für den Zeitraum der Aufräumarbeiten wurde die B8 in Zusammenarbeit mit der Polizei kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Polizei, das Rote Kreuz und die Straßenmeisterei.