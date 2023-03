Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B8

Am Montag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 206. Ein Pkw fuhr auf einen anderen auf. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass eines der beiden Fahrzeuge gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw geschleudert wurde. Dieser stieß in weiterer Folge gegen eine Straßenlaterne, die ebenfalls beschädigt wurde.

Die Bundesstraße 8 musste komplett gesperrt werden.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt, die vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Da die beiden Autos ineinander verkeilt waren, mussten sie mit Hilfe einer Seilwinde auseinandergezogen werden. Anschließend stellten die Einsatzkräfte die stark beschädigten Pkw verkehrssicher am Straßenrand ab und entfernten die bei dem Unfall beschädigte Laterne. Für die Dauer der Arbeiten musste die B8 komplett gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Die Verletzten waren eine Frau und ein Mann.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.