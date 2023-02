Drei Kämpfer für die S8

Im Rahmen eines Treffens bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag der Vorwoche in Wien sprachen sich SPÖ-Bezirksvorsitzender und Angerns Vizebürgermeister René Zonschits und Bürgermeister Ludwig Deltl für einen raschen Bau der Ostumfahrung und in weiterer Folge der Marchfeld-Schnellstraße S8 aus, „damit die Anrainer im Bezirk, die Benutzer der Tangente in Wien und auch die verkehrsgeplagten Orte im Bezirk Gänserndorf entlastet werden“.

Die drei machten bei ihrer Zusammenkunft klar, dass „das für die Ostregion so wichtige Entlastungsprojekt“ auf jeden Fall kommen müsse. „Für Wien und die gesamte Ostregion ist dieses Infrastrukturprojekt zentral, denn bis heute fehlt der Stadt eine Ostumfahrung. Stattdessen läuft der Verkehr mitten durch die Stadt, anders als in vielen kleinen Ortschaften mit Umfahrungen“, so Ludwig.

Und weiter: „Studien zeigen, dass der Bau auf lange Sicht pro Tag 77.000 weniger Fahrzeuge auf der Tangente bedeuten würde, man könnte damit den Schwer- und Durchzugsverkehr in Wohngebieten reduzieren.“ Er betonte außerdem, dass Wien dreimal so viel in öffentliche Verkehrsmittel investiere wie in den Straßenbau und Straßenerhalt.

„Durchzugsverkehr für Ortsbewohner unzumutbar“

Zonschits ergänzte: „Neben dem Naturschutz haben wir auch den Schutz der Bevölkerung im Kopf. Denn es ist für die Bewohner der Orte des Marchfelds unzumutbar, weiter an diesem enormen Durchzugsverkehr zu leiden, weil eine Ministerin per Federstrich die Zukunft unserer Region aufs Spiel setzt, die Gesundheit der Menschen gefährdet und die wirtschaftliche Entwicklung abwürgt.“ Das Aus für die S8 und den verbindenden Lückenschluss sei ein Schlag ins Gesicht der Bürger der gesamten Region.

Ludwig, Zonschits und Deltl sehen die Projekte durchaus als Einheit, da sowohl die Nordostumfahrung als auch die Marchfeld-Schnellstraße zu massiven Verkehrsentlastungen führen würden und den Menschen, die täglich aus dem Weinviertel nach Wien pendeln, das Leben wesentlich erleichtern könnten.

