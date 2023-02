Angst vor Einbrechern: Fremde Personen nachts im Garten?

In den vergangenen Tagen tauchten in Internetforen immer wieder Meldungen über unbekannte Personen auf, die während der Nacht in Strasshofs Gärten herumschleichen sollen. Die Häufigkeit dieser Postings nahm die NÖN zum Anlass, um bei der Polizei nachzufragen, ob es in letzter Zeit tatsächlich vermehrt zu Einbrüchen gekommen ist.

„Wir haben derzeit keinen Einbruchs-Hotspot. Es kommt zwar vereinzelt zu solchen Taten, aber eine Zunahme dieser Delikte ist nicht erkennbar“, meint Chefinspektor Karl Löffler. Dennoch gibt der Polizeibeamte keine Entwarnung: „Die früher eintretende Dämmerung kommt den potenziellen Tätern natürlich sehr gelegen.“

Die NÖN fragte nach, was man tun könne, wenn eine Person plötzlich im Garten auftaucht. „Rufen Sie sofort – ohne Verzögerung – die Polizei! Viele Anrufe erreichen uns zu spät und schränken damit unseren Handlungsspielraum ein“, so Löffler. Und weiter: „Melden Sie auch Personen, die Ihnen in Ihrem Grätzel nicht bekannt sind, umgehend der Polizei über Notruf 133. Sagen Sie, dass Ihnen diese Person verdächtig vorkommt. Sofern es möglich ist, wird man sich darum kümmern.“ Die Frage, ob die Meldung über Notruf nicht übertrieben sei, beantwortet Löffler klar: „Nein, auf keinen Fall! Dafür sind wir da, das ist unser Job. Bitte rufen Sie sofort an!“

Lichtspiele schrecken Einbrecher oft ab

Der Polizist gibt im Anschluss einige Tipps, wie man Einbrecher abschrecken kann: „Machen Sie Lichtspiele. Schalten Sie abwechselnd die Lichter auch in Zimmern ein, in denen Sie sich wenig aufhalten.“ Auf keinen Fall sollte man Fenster geöffnet oder gekippt lassen, wenn man weggeht.

Bei längerer Abwesenheit hilft eine Zeitschaltuhr. Man könne die Nachbarn bitten, den Postkasten zu entleeren. Auch in den sozialen Medien sollte man nicht öffentlich posten, dass man die nächste Zeit nicht zu Hause ist. Halten Sie Kontakt zu Nachbarn. So wissen Sie, was in Ihrer Nachbarschaft vorgeht und erkennen ungewöhnliche Aktivitäten sofort. Weiters gibt es noch technische Möglichkeiten, wie Bewegungsmelder und Kameras, um Einbrecher zu vertreiben.

